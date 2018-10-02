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/ Лучшие учителя Челябинской области получили губернаторские премии

Лучшие учителя Челябинской области получили губернаторские премии

Борис Дубровский лично отметил заслуги педагогов.
сегодня в 11:24
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил премии педагогам и поздравил их с наступающим праздником — Днем учителя.

Есть два высоких слова, которые отличаются всего одной буквой: призвание и признание. Между ними в жизни большое расстояние. Годы напряженной работы, которой отдаешься целиком, с душой и сердцем. Это большой путь, который каждый из вас прошел рука об руку со своими учениками. Мне очень приятно, что сегодня на нашей церемонии эти два важных слова близки, как никогда. Еще раз поздравляю вас с залуженным признанием и от всех южноуральцев говорю спасибо вам за искреннюю преданность своему делу, своему призванию. — сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что конкурс губернаторских премий учителям является традиционным. Ежегодно глава региона отмечает лучших педагогов за высокое мастерство и значительный вклад в развитие образования.

Напомним, что в 2017 году награду получили 12 педагогов дошкольного образования, 5 — дополнительного, 27 — общего, 5 — среднего профессионального, 1 — высшего.

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