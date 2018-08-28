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/ Молодых педагогов в южноуральской «запретке» поддержали квадратными метрами

Молодых педагогов в южноуральской «запретке» поддержали квадратными метрами

Учителям и воспитателям предоставили жилье в новостройках.
сегодня в 16:15
  |  Общество

10 квартир в новостройках Снежинска выделили молодым педагогам. Учителя и воспитатели в «запретке» получили во временное пользование жилье площадью от 36 квадратных метров. В квартирах есть все необходимое, сейчас не хватает только мебели.

18 молодых педагогов пришли в наши образовательные учреждения. Из них 15 человек имеют статус молодых специалистов. 7 человек пришли в дошкольное образование и 11 — в общеобразовательные учреждения. Конечно, завести иногородних специалистов без жилья не представляется возможным. В этом году нам предоставили 10 квартир. — рассказала сайту «Первый областной» начальник Управления образования Марина Александрова.

Для молодых преподавателей последние дни августа стали такими же радостными, как грядущее 1 сентября. Среди новоселов — учителя начальных классов коррекционной школы № 122 Полина Яковлева и Екатерина Дресвянкина.

Я очень рада, что нам предоставилась возможность поработать в таком городе. Кроме того, я очень рада, что проблема с жильем полностью решена. Я знаю, что в этом доме будут жить и другие молодые педагоги. — делится Полина Яковлева.

Девушки подписали договор аренды с компанией-застройщиком. На время, пока молодые педагоги будут работать в муниципальных образовательных учреждениях, соглашение будет действовать.

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