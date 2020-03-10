Три месяца не могут поменять кровлю двухэтажки в Магнитогорске

Жильцы боятся, что квартиры затопит.

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Вот уже три месяца рабочие меняют крышу в двухэтажном доме Ленинского района Магнитогорска. Сроки капремонта давно истекли, и жильцы переживают, что по весне их квартиры затопит растаявшим снегом.

Старую крышу в доме на Достоевского демонтировали еще в начале января. Однако новую до сих пор не установили. Жительница квартиры на втором этаже беспокоится, успеют ли работы завершить до капели.

«Пугает, да. Потому что у меня и без того крыша подтекала, еще до капремонта. Естественно, я переживаю, потому что крыши нет. Она с крышей протекало, что без крыши. Все может быть, абсолютно все», — говорит Татьяна Неганова.

При этом по договору капремонт должен был завершиться еще в начале декабря прошлого года. Добавим, что аналогичная ситуация в двухэтажке напротив. Подрядчик объясняет, что работы начались с водоотведения. И когда начался ремонт труб, потолок начал проваливаться. Затягиваются сроки еще и потому, что домам более 60 лет.

«Еще одна проблема: в городе столкнулись с тем, что продают некачественный шифер, т. е. пришла партия шифера, а он бракованный. Мы отправили его назад к изготовителю, сейчас заключили договор с другим заводом, ждем поставку шифера буквально на этой неделе. В течение месяца, я думаю, мы перекроем и ту и эту кровлю», — говорит главный инженер подрядной организации Артем Горенко.

Отметим, что за очистку снега отвечает подрядчик. Сейчас на чердаке осадков нет. Регоператор утверждает, что на данный момент жалоб по затоплению нет. После завершения ремонта соберут комиссию, которая проконтролирует результат.