/ Челябинец погиб при крушении самолета в Волгоградской области

40-летнего пилота пытались спасти врачи.

Крушение легкомоторного самолета Ан-2 в Волгоградской области произошло накануне, 27 мая, примерно в 21 час. «Кукурузник» обрабатывал поля и разбился в 60 километрах от города Фролово Волгоградской области. Пилот погиб при оказании медицинской помощи. Сайту «Первый областной» в Южном следственном управлении на транспорте подтвердили, что самолетом управлял 40-летний челябинец. Сейчас ведомство проводит проверку.

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту крушения легкомоторного самолета Ан-2 в Волгоградской области. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — уточнили в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

В МЧС пояснили, что сообщение о крушении поступило в 21:25. Самолет упал на открытой территории, вне населенных пунктов. На месте работает оперативная группа 10 отряда ФПС по Волгоградской области.

Согласно данным из открытых источников, погибший пилот окончил ЧВВАКУШ в 1999 году и сразу после выпуска поступил на службу в 22-ю гвардейскую тяжёлую бомбардировочную авиационную дивизию, после работал в ЧВВАУШ, коммерческим пилотом ЮУрГУ. Последним местом работы до 2017 года значится авиакомпания «Крылья Амура». Известно также, что в 2015 году он получил образование в ЮУрГУ на кафедре летательных аппаратов и автоматических установок.