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/ Цена на билеты на самолет может вырасти из-за подорожания авиакеросина

Цена на билеты на самолет может вырасти из-за подорожания авиакеросина

Авиакомпании просят глубокого анализа ситуации на топливном рынке.
сегодня в 10:49
  |  Общество

Резкий скачок цен на топливо стал проблемой не только для автомобилистов, но и для авиаперевозчиков. Цена на керосин для самолетов выросла на 23,2% в 2017 году и ползет вверх сегодня. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта говорит, что скоро придется принимать компенсирующие меры. Например, вводить топливный сбор. Его величина будет зависеть от продолжительности полета. Сбор будут включать в цену билета — полеты между городами сразу станут менее доступными.

АЭВТ написала письмо вице-премьеру Максиму Акимову, курирующему транспорт.

Учитывая произошедший рост стоимости авиатоплива, с целью исключения негативных последствий для участников рынка пассажирских и грузовых авиаперевозок в 2018 году, просим Вас дать указание ФАС России провести анализ ситуации на рынке авиатопливообеспечения и по итогам провести совещание участием всех заинтересованных сторон. — говорится в письме.

Это не первое обращение авиаперевозчиков, связанное с ростом цен на авиакеросин. В прошлом году компания S7 просила УФАС разобраться в законности повышения стоимости топлива. Проверка показала, что никаких нарушений нет.

Цены на авиатопливо являются волатильными и меняются в течение года в зависимости от сезонности. В целом, за многолетний период цены на авиакеросин росли умеренными темпами, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом цены снизились на 7,8%. — сообщило УФАС в 2017 году.

Ситуацию на топливном рынке назвали не сдерживающей, а способствующей возрастанию авиаперевозок.

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