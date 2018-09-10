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/ Жители Чебаркуля начали сбор средств для многодетной семьи погорельцев

Жители Чебаркуля начали сбор средств для многодетной семьи погорельцев

Пожар уничтожил детские вещи.
сегодня в 10:31
  |  Общество
Сайту «Первый областной» стали известны новые подробности крупного пожара в одной из квартир в Чебаркуле. По словам очевидца, в квартире полностью выгорела одна комната, в которой находились все вещи и часть документов. Многие жители города уже начали помогать семье. В основном передают одежду и бытовую технику.

При мне четыре человека передали разную одежду и мелкую бытовую технику, и ещё порядка трех человек сделали денежные переводы на разные суммы. — поделился очевидец.

Кроме того, стала известная предварительная причина возникновения возгорания. По версии пожарных, всему виной стало нарушение техники безопасности при использовании электрооборудования.

В результате происшествия уничтожены мебель, личные вещи, повреждены стены и потолок. Пострадавших нет. — рассказали сайту 1obl.ru в 5 отряде ФПС по Челябинской области.

Очевидец сообщил, что во время пожара в квартире находились женщина и ее самый младший ребенок, которые не пострадали.

Отца и четверых детей там не было, была мать и самый младший ребенок. Его возили в больницу, но не с травмами, а для перестраховки. Он даже дымом надышаться не успел. Все жильцы этой квартиры живы и здоровы. Сгорела полностью только одна комната, в которой недавно был закончен косметический ремонт. Там не было шкафов, но были сложены многие детские вещи. Оно все и сгорело. Остальное, большей частью, только пропахло дымом. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец.

Напомним, пожар произошел в Чебаркуле 8 сентября. Огонь охватил жилое помещение и уничтожил большую часть вещей.

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