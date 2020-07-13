Несколько построек сгорели на «заброшке» в Златоусте

Помогали тушить пожар неравнодушные соседи.

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В одном частном секторе Златоуста днем 12 июля было очень жарко не только из-за палящего солнца, но и из-за пожара. Огонь быстро распространился и захватил несколько построек на одном из заброшенных участков.

На улице Большая Балашиха, на площади 150 квадратных метров, располагались баня, гараж и еще несколько хозяйственных построек. Участок был давно заброшен, хозяева много лет не объявлялись. Там не было никакого забора, доступ был свободный. Соседи рассказывали, что неоднократно видели там играющих подростков.

И вот в один из жарких июльских дней «заброшка» загорелась. Первыми огонь увидели соседи напротив. В 15:59 они вызвали сотрудников МЧС. При этом, неравнодушные жители Златоуста попытались потушить огонь самостоятельно, таская ведра с водой. Затем на помощь уже подоспели огнеборцы.

«С учетом того, что все было плотно застроено, и была жаркая погода, огонь быстро распространился. В результате пожара полностью были уничтожены все постройки на данном участке. В результате пожара никто не пострадал. В тушении участвовало четыре единицы техники и 19 человек личного состава», — поделился с корреспондентом медиахолдинга ОТВ Евгений Асмачко, начальник ОНДиПР1.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Возможно, именно играющие на участке дети и развели этот пожар.