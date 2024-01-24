Крупный пожар на мебельной фабрике произошел в Челябинской области

Огонь объял кровлю здания

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Минувшей ночью, 24 января, неподалеку от поселка Батуринский в Еткульском районе загорелась кровля мебельной фабрики. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, на данный момент площадь пожара составляет 3600 квадратных метров.

В ликвидации возгорания участвуют более 60 спасателей, а также задействовано 18 единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала.

Все подробности пожара выясняются.

На минувшей неделе в Челябинске крупный пожар произошел на «Восточном рынке». По предварительным данным, причиной ЧП стал аварийный режим работы электрооборудования. Прокуратура проводит проверку.