Минувшей ночью, 24 января, неподалеку от поселка Батуринский в Еткульском районе загорелась кровля мебельной фабрики. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, на данный момент площадь пожара составляет 3600 квадратных метров.
В ликвидации возгорания участвуют более 60 спасателей, а также задействовано 18 единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала.
Все подробности пожара выясняются.
На минувшей неделе в Челябинске крупный пожар произошел на «Восточном рынке». По предварительным данным, причиной ЧП стал аварийный режим работы электрооборудования. Прокуратура проводит проверку.