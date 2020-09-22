На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел крупный пожар

Пламя охватило кровлю листопрокатного цеха №4.

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В Магнитогорске вечером 21 сентября крупный пожар охватил кровлю листопрокатного цеха № 4 металлургического комбината. Первое подразделение огнеборцев прибыло на место через пять минут после сообщения о возгорании. В это время пламя с клетевого стана уже перекинулось на крышу.

«Было принято решение направить в район ЧП дополнительные силы, созданы три звена газодымозащитной службы. Решающим же направлением тушения стала подача огнетушащих веществ на кровлю цеха. Оперативное реагирование и грамотные действия сотрудников Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона позволили не допустить распространения огня на значительную площадь», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пламя, распространившееся на 500 квадратных метров, удалось ликвидировать менее, чем за два часа. Для тушения было привлечено 57 человек, а также 18 единиц техники.

Во время пожара никто не пострадал, 23 сотрудника ММК самостоятельно эвакуировались до прибытия огнеборцев.