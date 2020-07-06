«У нас тут можно купаться»: устранением коммунальной аварии недовольны челябинцы

Жильцы пожаловались на разрушенное благоустройство двора и не вовремя включенную воду.

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Челябинцы, проживающие в доме 310 по проспекту Победы, пожаловались на разрушенный тротуар и линевку, оставшиеся после устранения коммунальной аварии. По словам местных жителей, сначала подачу воду обещали возобновить 16 июня, но включили лишь 26. В ходе ремонтных работ повредили благоустройство двора. Горожане рассказали, что вода стекает в подъезд, а ямы и лужи опасны для детей.

«Классно, у нас тут можно купаться, считай, бассейн. А здесь уже просто дырка, видно, как грунт провалился», — возмутилась жительница дома 310 по проспекту Победы.

В управляющей компании пояснили, что аварию устраняли сотрудники предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Согласно телефонограмме от 23 июня, работы по подключению воды перенесли на 26 июня, так как на теплотрассе произошла авария. На данный момент подача воды возобновлена.

«Авария устранена 25 июня, дом был подключен к водоснабжению 26 июня», — прокомментировала директор ЖЭУ № 5 Вера Ошовская.

По поводу восстановления благоустройства двора в УК дали комментарий, заверив, что асфальт будет восстановлен, а ямы засыпаны. Соответствующее сообщение передали 29 июня сотрудникам Челябинских коммунальных тепловых сетей.

«В таких ситуациях подвозят землю, восстанавливают и асфальтное покрытие. На территории много раскопок: сначала устраняют аварию, а потом уже занимаются благоустройством», — рассказала Вера Ошовская.

Добавим, что сроки по восстановлению благоустройства установят коммунальщики, аварии чаще всего происходят в ходе замены старых труб.