/ Пугливая корова потащила пастуха на смерть под Челябинском

Мужчине оторвало конечность, и он скончался.

Пастух, работавший в одном из поселков под Челябинском, умер из-за пугливой подопечной. Мужчина, как обычно, пас коров в поле, когда за его одежду рогами зацепилась корова. Испугавшись, животное побежало и потащило пастуха за собой. Разорвать ткань или снять ее с рога мужчина не мог. А потом его нога попала в узкую яму.

Корова дернулась — и конечность мужчины практически оторвалась. Я никогда столько криков не слышал. Прибывшие медики загрузили пострадавшего в реанимобиль и увезли в больницу. — сообщается в паблике «Плохие новости».

Врачи не смогли помочь мужчине. Несмотря на все их старания, пастух скончался.