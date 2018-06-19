/ Стадо буренок съело газонную травку возле местного музея в Бредах

Животные самовольно паслись рядом с учреждением культуры.

Небольшое стадо коров возле местной достопримечательности привлекло внимание жителей Бредов. Буренки паслись на территории учреждения культуры и с удовольствием уплетали траву на газонах, которую специально посеяли сотрудники коммунальных служб. Едва растения взошли, как на лакомое место пришел домашний скот.

Коровы часто к нам ходят. Эту травку на газонах посеяли специально, чтобы было красиво, а они ее едят. Но нас больше беспокоит, что они оставляют за собой следы на новой тротуарной плитке. Все-таки рядом музей. — прокомментировали сотрудники музея сайту «Первый областной».

Сотрудники музея говорят, что искать хозяина стада им некогда. Отгонять буренок от зеленого лакомства работникам культуры приходится самим. Жители Бредов в шутку прозвали животных «местными газонокосилками».