Кроссовер опрокинулся на крышу после столкновения с легковушкой в Челябинске

В результате ДТП пострадала женщина.

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Две иномарки столкнулись вечером, 13 июля, в Челябинске. На перекрестке рядом с домом 15 по улице Горького легковушка проехала на «красный» и врезалась в кроссовер, который от удара опрокинулся на крышу. В результате аварии пострадала автоледи, которая была за рулем кроссовера.

«26-летний водитель, управляя автомобилем „Ниссан Санни“, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем „Киа Спортейдж“, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля „Киа“», — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

По информации Госавтоинспекции, 30-летняя автомобилистка получила телесные повреждения.

Добавим, что за прошедшие сутки в Челябинске произошло 50 ДТП, в шести из которых пострадали люди.