Приставы вернули челябинцу кроссовер, который несколько лет назад забрал экс-партнер по бизнесу

Мужчины дружили и занимались общим делом, один из них ездил на авто по доверенности.

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В Челябинске судебные приставы вернули владельцу «Фольксваген Туарег», иномаркой долгое время пользовался друг мужчины. Несколько лет назад они вели общий бизнес и в кредит приобрели авто для деловых нужд. А после конфликта один из них решил оставить кроссовер себе.

Известно, что кредит на машину взял один из партнеров, а другу выдал доверенность, чтобы он так же пользовался автомобилем. Когда пути бизнесменов разошлись, второй из них забрал иномарку и уехал, а деньги за нее выплачивать продолжил первый. Собственник несколько лет пытался вернуть машину, но удалось это сделать лишь через суд и приставов. Для этого кроссовер объявили в розыск.

«Автомобиль был обнаружен в центре города, где и проживал фактически должник. Справившись у консьержки о хозяине автомобиля, приставы попытались вызвать должника для проведения исполнительных действий, однако ни на телефонные звонки, ни на звонки в дверь он не реагировал», — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Приставы арестовали авто и передали его владельцу.