Кроссовер лег на бок от столкновения с «ГАЗелью» на «Меридиане» в Челябинске

На участке дороги образовалась пробка.

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На автодороге «Меридиан» в Челябинске столкнулись «Субару Форестер» и «ГАЗель». От удара кроссовер опрокинулся на бок. По словам очевидцев, ДТП произошло во вторник, 4 августа, днем, недалеко от ТРК «Горки».

«В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — прокомментировали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Добавим, по сообщениям водителей, на месте аварии образовалась небольшая пробка.