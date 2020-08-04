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На автодороге «Меридиан» в Челябинске столкнулись «Субару Форестер» и «ГАЗель». От удара кроссовер опрокинулся на бок. По словам очевидцев, ДТП произошло во вторник, 4 августа, днем, недалеко от ТРК «Горки».
«В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — прокомментировали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.
Добавим, по сообщениям водителей, на месте аварии образовалась небольшая пробка.