/ Перевернувшийся кроссовер унес жизнь мотоциклиста-гонщика на Южном Урале

Оба водителя пытались уйти от столкновения.

Под Озерском мотоциклист не выжил в столкновении с кроссовером. Смертельное ДТП произошло на автодороге «Озерск- Большой Куяш». Как установили сотрудники ГИБДД, 24-летний мотоциклист разогнал транспортное средство, превысил скорость и выехал на «встречку», где в этот момент находилось авто «Шевроле Нива». Оба пытались избежать столкновения.

Житель Озерска, 1957 года рождения, движущийся во встречном направлении на автомобиле «Шевроле Нива», во избежание столкновения съехал на обочину, где произошло столкновение транспортных средств. В результате от удара автомобиль опрокинулся. Пассажир автомобиля, женщина 1935 года рождения, в результате аварии получила травмы. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мотоциклист умер на месте. Сейчас сотрудниками ГИБДД организована проверка по факту случившегося. В ее ходе будут установлены все обстоятельства и причины смертельной аварии.

