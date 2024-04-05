Криминальная группа из Магнитогорска вывела за рубеж более 3 млрд рублей

Уголовное дело объемом 430 томов направлено в суд

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях на сумму свыше трех миллиардов рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Троих участников организованной группы обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

«По версии следствия, житель Магнитогорска организовал криминальный бизнес и вовлек в него двух своих земляков. Злоумышленники выводили денежные средства за границу через 16 фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц в Российской Федерации, и 12 подконтрольных коммерческих структур в странах ближнего зарубежья. Предоставляя кредитным организациям недостоверные сведения, соучастники перевели на иностранные счета свыше 3 млрд рублей. В подложных документах они указывали, что якобы оплачивают поступающие из-за рубежа товары», — рассказала Ирина Волк.

В настоящее время уголовное дело, объем которого составил 430 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска.

Противоправную деятельность пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка совместно с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и Уральского таможенного управления.