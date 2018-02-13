/ Сотрудница банка в Коркино оформила крупный кредит на чужое имя и потратила деньги

За мошенничество женщину отправили под суд.

Хитрая сотрудница банка в Коркино решила воспользоваться своим служебным положением, чтобы разбогатеть. Будучи финансовым консультантом, 27-летняя местная жительница узнала паспортные данные клиентки, затем от ее лица заполнила анкету и фиктивный договор потребительского кредита. Незаконно в руки банковской сотрудницы попали около 150 тысяч рублей.



Банком на открытый лицевой счет было произведено зачисление денежных средств по договору потребительского кредита, которыми обвиняемая распорядилась по своему усмотрению. — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Когда мошенничество с крупными суммами вскрылось, представитель банка заявил гражданский иск. На имущество обвиняемой наложили арест. Кроме того, против женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».



Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Коркинский районный суд для рассмотрения по существу.

Женщине грозит до 6 лет заключения и штраф до 80 тысяч рублей.