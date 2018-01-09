/ Челябинская область получила высокий кредитный рейтинг

Соответствующую оценку присвоило Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство.

Впервые Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Челябинской области кредитный рейтинг. Регион получил высокую оценку на уровне АА-(RU) c прогнозом «Стабильный». Решающими факторами для этого стали сбалансированная бюджетная и долговая политика, высокий уровень ликвидности бюджета, а также промышленно развитая региональная экономика.

Сбалансированная бюджетная политика региона выражается в высокой степени самодостаточности доходной части бюджета, которая на 85% формируется за счет собственных доходов, стабильном уровне операционного баланса в ходе исполнения бюджета (прогноз по итогам года — 23% от регулярных доходов), а также ожидаемом за 2017 год профиците в размере 3,3% налоговых и неналоговых поступлений. — сообщили сайту «Первый областной» в информационно-аналитическом отделе Министерства финансов Челябинской области.

Отмечается, что прогноз с наибольшей вероятностью сохранится в течение ближайшего года.

Напомним, ранее Fitch Ratings дало оценку кредитоспособности Челябинской области. Международное агентство подтвердило присвоенный ранее рейтинг «BBB-» с прогнозом «Стабильный». Как сообщается в аналитическом отчете агентства, бюджетные показатели в регионе в ближайшие 3 года останутся на хорошем уровне.