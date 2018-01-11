/ Регоператор фонда «Сколково» аккредитован в Челябинской области

ИТ-парк получил расширенные возможности по поддержке региональных компаний.

Представители фонда «Сколково» и ИТ-парка подписали соглашение об аккредитации регионального оператора на территории Челябинской области. Этот статус позволит местным резидентам получить доступ к сервисам фонда «Сколково». В частности, к содействию в привлечении инвестиций, менторским и акселерационным программам, поддержке в коммерциализации и встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса.

Это результат планомерной работы, направленной на то, чтобы талантливая молодежь получила возможности для самореализации в своем родном регионе. В октябре прошлого года в Москве был подписан протокол о намерениях по созданию на Южном Урале регионального оператора фонда «Сколково», сейчас сделан важный шаг к тому, чтобы челябинские компании получили доступ к современным технологиям и новаторским решениям фонда. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, ранее Магнитогорский металлургический комбинат заключил соглашение со «Сколково» на форуме «Открытые инновации». Комбинат откроет собственный исследовательский центр в технопарке. Подписи под соглашением поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. Инвестиции в деятельность центра со стороны ММК составят 30 миллионов рублей за 3 года, экономический эффект от инновационных проектов оценивается в 100 миллионов рублей в год.

