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/ Минфин области смог уменьшить выплату по кредитам в 6 раз

Минфин области смог уменьшить выплату по кредитам в 6 раз

Ведомство добилось реструктуризирования 8,3 миллиарда рублей.
сегодня в 11:05
  |  Общество

Погашение бюджетных кредитов — одна из главных задач, связанных с бюджетом Челябинской области. В начале 2018 года региональное министерство финансов сделало еще один важный шаг в этом направлении, реструктуризировав 8,3 миллиарда бюджетных кредитов. Таким образом платеж уменьшился в 6 раз.

Для того, чтобы принять участие в реструктуризации, Челябинская область обязалась соблюдать ряд дополнительных ограничений по проведению бюджетной политики, которые носят более жесткий характер, нежели аналогичные требования Бюджетного кодекса. — рассказал министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Области нужно сокращать госдолг, оптимизировать расходы, обеспечить рост доходов. Дефицит бюджета должен быть не больше 10% собственных доходов. Период окончательного расчета по долгам может быть сдвинут на 2019 год, если консолидированный бюджет региона будет прирастать.

Сейчас Челябинская область должна произвести все выплаты до 2024 года.

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