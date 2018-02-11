/ Челябинец с судимостью обокрал своего соседа

Молодой человек лишился цифровой техники.

Кража произошла в Ленинском районе города на улице Народной в дневное время. 27-летний молодой человек пробрался в квартиру к своему соседу. Оттуда он вынес личные вещи собственника на сумму 50 тысяч рублей. Подозреваемого удалось задержать.

В минувшую субботу около 13 часов в дежурную часть отдела полиции «Ленинский» Управления МВД России по городу Магнитогорску обратился молодой человек с сообщением о том, что из его квартиры была похищена цифровая техника. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, которые в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» задержали подозреваемого в совершении преступления. — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Пока он находится в изоляторе временного содержания.

