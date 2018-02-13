/ Суд пересмотрит дело директора компании, оправданного после гибели электросварщика

Прокурор подал апелляцию на предыдущее решение.

Уголовное дело в отношении директора стройкомпании, под руководством которого погиб электросварщик в доменной печи ММК, направлено на новое рассмотрение. Прокурор обратился в суд с требованием пересмотра, поскольку признание руководителя невиновным может быть необоснованно. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора.

Орджоникидзевским районным судом Магнитогорска 24 октября 2017 года Локотилов оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Напомним, в мае 2016 года строительные работы на «Магнитогорском металлургическом комбинате» закончились трагедией. Сотрудник строительной компании, поднимаясь на отметку +8,5 тысяч метров, упал в технологический проем. Мужчина получил тупую сочетанную травму головы и тела. Врачи два месяца боролись за жизнь пострадавшего электросварщика, однако он скончался. В течение 12 месяцев следователи разбирались в обстоятельствах гибели рабочего, после чего передали дело в суд. Там директор строительной компании был оправдан.

