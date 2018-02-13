Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.02 -0.15 71.25 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Суд пересмотрит дело директора компании, оправданного после гибели электросварщика

Суд пересмотрит дело директора компании, оправданного после гибели электросварщика

Прокурор подал апелляцию на предыдущее решение.
сегодня в 15:48
  |  Общество

Уголовное дело в отношении директора стройкомпании, под руководством которого погиб электросварщик в доменной печи ММК, направлено на новое рассмотрение. Прокурор обратился в суд с требованием пересмотра, поскольку признание руководителя невиновным может быть необоснованно. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора.

Орджоникидзевским районным судом Магнитогорска 24 октября 2017 года Локотилов оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Напомним, в мае 2016 года строительные работы на «Магнитогорском металлургическом комбинате» закончились трагедией. Сотрудник строительной компании, поднимаясь на отметку +8,5 тысяч метров, упал в технологический проем. Мужчина получил тупую сочетанную травму головы и тела. Врачи два месяца боролись за жизнь пострадавшего электросварщика, однако он скончался. В течение 12 месяцев следователи разбирались в обстоятельствах гибели рабочего, после чего передали дело в суд. Там директор строительной компании был оправдан.

Происшествия
Челябинец с судимостью обокрал своего соседа
11.02.2018
Челябинец с судимостью обокрал своего соседа
Общество
Председатель союза охотников и рыболовов пойдет под суд за укрывательство браконьеров
09.02.2018
Председатель союза охотников и рыболовов пойдет под суд за укрывательство браконьеров
Происшествия
Электросварщика придавило герметичной емкостью в южноуральском цехе
01.02.2018
Электросварщика придавило герметичной емкостью в южноуральском цехе
Происшествия
Гибель электросварщика после падения на ММК разберут в суде
15.05.2017
Гибель электросварщика после падения на ММК разберут в суде
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Стало известно о ситуации на государственной границе в Челябинской области
сегодня в 20:19
Стало известно о ситуации на государственной границе в Челябинской области
Общество
65 секунд на реагирование. Система 112 заработает по всей Челябинской области
сегодня в 19:56
65 секунд на реагирование. Система 112 заработает по всей Челябинской области
Общество
Судебные приставы лишили южноуральца страховых выплат после ДТП
сегодня в 19:40
Судебные приставы лишили южноуральца страховых выплат после ДТП
Происшествия
Вспышку кишечных инфекций зафиксировали в Челябинской области
сегодня в 19:14
Вспышку кишечных инфекций зафиксировали в Челябинской области
Общество
Названа причина крушения Ан-148
сегодня в 18:58
Названа причина крушения Ан-148
Происшествия
Пьяного бесправника-рецидивиста поймали в Челябинской области
сегодня в 18:50
Пьяного бесправника-рецидивиста поймали в Челябинской области
Культура
Челябинскую короткометражку назвали лучшей на международном фестивале кино в Сочи
сегодня в 18:13
Челябинскую короткометражку назвали лучшей на международном фестивале кино в Сочи
Происшествия
Сосед вынес лежачего пенсионера и его супругу из горящего дома в Златоусте
сегодня в 18:01
Сосед вынес лежачего пенсионера и его супругу из горящего дома в Златоусте
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна