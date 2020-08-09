Не в первый раз: подростки ограбили магазин в Челябинской области

Отоварившись, молодые люди сели в машину и скрылись.

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В Агаповском районе Челябинской области трое южноуральцев решили отправиться на шопинг. Вот только заплатить за товар покупатели «забыли». В полицию с заявлением о краже обратились представители магазина, где произошёл инцидент.

Как сообщили пострадавшие сотрудникам ОМВД России по Агаповскому району, трое несовершеннолетних зашли в магазин, заполнили корзины разнообразными товарами и, не оплатив покупку, сели в автомобиль и скрылись с места. Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей.

«Уже через несколько часов сотрудниками уголовного розыска подозреваемые были задержаны. Ими оказались 17-летние жители города Магнитогорска, ранее уже привлекавшиеся к ответственности за подобные деяния»,— рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.