Краснодарец украл товаров на 12 000 из магазинов в Челябинске

Подозреваемого в ходе оперативных мероприятий задержали полицейские.

Послушать 00:00

Житель Краснодарского края подозревается в краже из магазинов в Челябинске товаров на 12 000 рублей. С заявлениями о хищении в дежурную часть отдела полиции «Центральный» обратились владельцы торговых точек. Подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый 38-летний краснодарец, задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Полицейскими установлено, что кражи мужчина совершал в дневное время. Из магазинов были похищены товары на общую сумму более 12 000 рублей. Похищенное имущество подозреваемый сбыл, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по части 1 статьи «Кража» УК РФ. На данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Если вина мужчины будет доказана он может получить до 2 лет лишения свободы.