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«Полицейскими установлено, что кражи мужчина совершал в дневное время. Из магазинов были похищены товары на общую сумму более 12 000 рублей. Похищенное имущество подозреваемый сбыл, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по части 1 статьи «Кража» УК РФ. На данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Если вина мужчины будет доказана он может получить до 2 лет лишения свободы.