Жителя Челябинска осудили на два года за незаконное хранение оружия

Мужчина получил условный срок.

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Челябинца осудили за незаконное хранение оружия. Приговор по части 2 статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» сегодня, 9 сентября, был озвучен в Советском районном суде областной столицы.



Обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ в декабре прошлого года, пояснили «Первому областному» в пресс-службе ведомства. Именно тогда у него и было обнаружено оружие.

«Контрразведчики изъяли у него изготовленный кустарным способом самодельный автоматический пистолет, предназначенный для стрельбы восьмимиллиметровыми патронами, 11 самодельных патронов центрального боя калибра 8 мм. Незаконно приобретенные самодельный пистолет и патроны осужденный незаконно хранил при себе»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Мужчину признали виновным. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.