За рекламу на платежных квитанциях завели дело в Челябинске

Заседание назначено на октябрь 2020 года.

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В Челябинске в антимонопольную службу поступило заявление от местного жителя о том, что на оборотной стороне квитанции об оплате коммунальных услуг размещена реклама. А это, согласно закону, недопустимо.

Рекламу на квитанциях разместила компания ООО «Водоотведение». Челябинец пожаловался, что в квитанции за май 2020 года была напечатана реклама услуг по поверке счётчиков воды компанией ООО «ПрофТехКом».

«В соответствии с частью 10.3 статьи 5 Закона о рекламе не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Согласно части 7 статьи 38 Закона о рекламе ответственность за нарушение требований части 10.3 статьи 5 Закона о рекламе несет рекламораспространитель»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского УФАС.

Отвечать за нарушения будет ООО «Водоотведение». Заседание комиссии назначено на октябрь 2020 года. А пока антимонопольщики собирают все необходимые документы и информацию у лиц, замешанных в правонарушении.