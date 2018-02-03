/ Строительный кран разлетелся на стройке на улице Университетская Набережная

Части крана разметало по округе.

На улице Университетская Набережная устраняют последствия обеденного ЧП. На стройке упал башенный кран. По сообщениям очевидцев, вниз улетела стрела строительной техники. Люди не пострадали, однако часть стрелы попала в припаркованную неподалеку «Ладу Приору». Другая часть перелетела через строящееся здание и упала возле автомобильного салона. Он находится через дорогу.

Дыру возле центра, которую проделала отлетевшая часть крана, засыпали щебенкой. По словам сотрудника автоцентра, это часть грузового барабана башенного крана. ЧП могло произойти из-за перегруза крана. — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий Иван Лежнин.

В обстоятельствах произошедшего разбираются юрист строительной компании и полиция.