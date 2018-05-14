/ Дольщики потеряли башенный кран у недостроя в Чурилово

Вице-губернатор прокомментировал ход стройки

Дольщики, ожидающие сдачи домов в квартале «Чурилово Lake City», испугались пропажи крана со строительной площадки. Раньше он находился возле дома № 3,25, который будут сдавать во второй очереди. Демонтаж оборудования дольщики связали с уходом «Западного луча», сменившего «Речелстрой» на проблемной территории. Но власти говорят, что на самом деле кран убрали как раз из-за масштабной стройки.

- Стройка идет, что-то постоянно меняется. Кран демонтировали в связи со строительством подводящих сетей, водоводом. Как только работы будут закончены, кран будет смонтирован обратно. Дом будет достраиваться. Речи о том, что кто-то уходит, не идет. — объяснил сайту «Первый областной» вице-губернатор Сергей Шаль.

Напомним, дома первой очереди в Чурилово достраивает компания «Западный луч».