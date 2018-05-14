Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.74 -0.78 73.51 -0.67
Челябинск
сейчас
 
+20 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Дольщики потеряли башенный кран у недостроя в Чурилово

Дольщики потеряли башенный кран у недостроя в Чурилово

Вице-губернатор прокомментировал ход стройки
сегодня в 15:21
  |  Общество

Дольщики, ожидающие сдачи домов в квартале «Чурилово Lake City», испугались пропажи крана со строительной площадки. Раньше он находился возле дома № 3,25, который будут сдавать во второй очереди. Демонтаж оборудования дольщики связали с уходом «Западного луча», сменившего «Речелстрой» на проблемной территории. Но власти говорят, что на самом деле кран убрали как раз из-за масштабной стройки.

- Стройка идет, что-то постоянно меняется. Кран демонтировали в связи со строительством подводящих сетей, водоводом. Как только работы будут закончены, кран будет смонтирован обратно. Дом будет достраиваться. Речи о том, что кто-то уходит, не идет. — объяснил сайту «Первый областной» вице-губернатор Сергей Шаль.

Напомним, дома первой очереди в Чурилово достраивает компания «Западный луч».

Происшествия
Строительный кран разлетелся на стройке на улице Университетская Набережная
03.02.2018
Строительный кран разлетелся на стройке на улице Университетская Набережная
Происшествия
Автокран раздавил иномарку на Меридиане
19.01.2018
Автокран раздавил иномарку на Меридиане
Происшествия
Истекающего кровью машиниста достали из-под перевернувшегося крана в Бакале
17.10.2017
Истекающего кровью машиниста достали из-под перевернувшегося крана в Бакале
Происшествия
Кран упал на рабочего на стройплощадке в Ленинском районе
  
25.07.2017
Кран упал на рабочего на стройплощадке в Ленинском районе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Главу Миасса задержали как подозреваемого в превышении должностных полномочий
сегодня в 16:21
Главу Миасса задержали как подозреваемого в превышении должностных полномочий
Хоккей
«Трактор» подписал 30-летнего вратаря из «Локомотива»
  
сегодня в 16:11
«Трактор» подписал 30-летнего вратаря из «Локомотива»
Происшествия
Балкон челябинской «сталинки» едва не рухнул во время парада Победы
сегодня в 15:56
Балкон челябинской «сталинки» едва не рухнул во время парада Победы
Общество
Движение транспорта ограничили в Челябинске
сегодня в 15:25
Движение транспорта ограничили в Челябинске
Общество
Дольщики потеряли башенный кран у недостроя в Чурилово
сегодня в 15:21
Дольщики потеряли башенный кран у недостроя в Чурилово
Общество
500 литров воды потратили в Златоусте на «ожидаемый» пожар
сегодня в 15:13
500 литров воды потратили в Златоусте на «ожидаемый» пожар
Хоккей
Сборная России досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира
сегодня в 14:57
Сборная России досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира
Происшествия
Сухое дерево рухнуло на стоянку с иномарками рядом с «Алым полем». Видео
  
сегодня в 14:40
Сухое дерево рухнуло на стоянку с иномарками рядом с «Алым полем». Видео
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6