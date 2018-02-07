/ Нейронет-центр планируют создать на Южном Урале

Научный центр может открыться на базе одного из челябинских университетов.

Ряд центров для развития нейротехнологий откроют на базе российских университетов России на Дальнем Востоке, в Сибири и Поволжье в 2018 году. Также обсуждаются планы по созданию нескольких центров в других крупных городах. В их числе и Челябинск.



Десять нейронет-центров на базе ведущих российских университетов для развития нейротехнологий, проектов и стартапов будут открыты в регионах в этом году. Нейронет-центры при поддержке отраслевого союза «Нейронет» будут открыты в университетах с наиболее высоким рейтингом вовлеченности в реализацию дорожной карты «Нейронет» Национальной технологической инициативы. — передает ТАСС слова представителя Агентства стратегических инициатив.

Кроме того, о своей заинтересованности в создании центров объявили вузы в Саратове, Ростове-на-Дону и Томске.

