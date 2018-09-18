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/ Котята колесили по Магнитогорску, спрятавшись за колесо автомобиля. Видео

Котята колесили по Магнитогорску, спрятавшись за колесо автомобиля. Видео

Усатые проказники сбежали от своих спасителей.
сегодня в 12:46
  |  Происшествия

Двух котят заметили в автомобиле жители Магнитогорска. Зверушки забрались внутрь автомобиля. Проказники нашли укромное место за подкрылком. По словам автора видео, на спасение котят ушел целый час, а сами зверушки «прокатились» через весь город, от левого берега Магнитогорска, до поселка «Нежный».

Выходя из машины, услышали мяуканье, еле обнаружили этих котят, как они только туда залезли! Я раньше думала, что такое невозможно. А ведь ещё даже не холода. Как теперь в машину садиться, вдруг ещё гости пожалуют. Они с нами прокатились внутри машины с левого на правый берег, до п. Нежный, час доставали, бедняги испуганные и голодные. — комментирует видео автор поста.

Жители Магнитогорска гадают, как котятам удалось пролезть в столь укромное место. «Путешественников» достали из «засады», напоили, накормили, поселили в коробку. Но неугомонные котята ночью сбежали.

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