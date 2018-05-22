Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.53 +0.59 73.33 +0.15
Челябинск
сейчас
 
+23 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Троицкая пенсионерка с торчащей из ноги костью ждет результатов внутренней проверки больницы

Троицкая пенсионерка с торчащей из ноги костью ждет результатов внутренней проверки больницы

Теперь за состоянием пожилой женщины ежедневно следит терапевт и медсестра.
сегодня в 18:18
  |  Происшествия

Пенсионерка из Троицка, которой ампутировали обе ноги, а потом выписали из больницы с торчащей костью, идет на поправку. Женщине становится лучше благодаря усилиям ее дочери, окружившей маму заботой. Сейчас из больницы по месту жительства к ним каждый день приходит терапевт, который следит за температурой, давлением и общим состоянием. По утрам перевязки пенсионерке делает медсестра.

Сейчас маме получше, кушает, спит. Я дома ее лечу, лекарство такие дорогие покупаю, и она идет на поправку, а зачем тогда врачи? Я хочу, чтобы они восстановили здоровье. — рассказала сайту «Первый областной» дочь пенсионерки Людмила.

Женщина намерена дальше добиваться справедливости и полноценного лечения для своей мамы. По ее словам, в больнице ей не обеспечивали необходимого ухода, а теперь она сама вынуждена тратиться на дорогие лекарства, в том числе — на обезболивающие препараты. Сейчас для пенсионерки начали оформлять инвалидность, однако, сколько продлится этот процесс, неизвестно.

В областной больнице Троицка по-прежнему не могут ответить на вопрос, почему выписали пациентку с незашитой ногой и торчащей костью. Там подозревали, что дочь сама забрала маму, однако пообещали провести собственную проверку. Она длится уже больше недели.

Результатов проверки пока нет, окончательно еще ничто не установлено. Сейчас готовим бумаги на инвалидность. — сообщил главный врач областной больницы Троицка Сергей Шор.

Дочь троичанки считает, что врачи должны исправить недостатки неудачной, на ее взгляд, операции. Но отдавать свою мать в руки тех же специалистов боится, и пока отказывается от госпитализации.

Чтобы снова лечь под нож, пациентке предстоит восстановить здоровье. Именно на это ее родные тратят сейчас все свои силы.

Напомним, пенсионерка почувствовала себя плохо 12 апреля, когда приехала в общественную баню. После этого ее сначала выписали из больницы, а потом госпитализировали, выявили проблемы с артериями и ампутировали обе ноги. Вскоре персонал больницы отправил пациентку домой, отмерив ей несколько дней жизни. Когда дома дочь сняла с ног бинты, оказалось, что разрезы полностью не зашиты, а из ноги торчит кость. Родные троичанки уверены, что ее маму не долечили. Почти две недели ее дочь самостоятельно делала перевязки и ставила уколы, довольствуясь редкой медицинской помощью. История пенсионерки заинтересовала следователей. Все обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки.

Общество
Следователи выяснят, почему пенсионерку выписали сразу после ампутации обеих ног
  
18.05.2018
Следователи выяснят, почему пенсионерку выписали сразу после ампутации обеих ног
Общество
Пенсионерку выписали из больницы с торчащей из ноги костью после ампутации
  
15.05.2018
Пенсионерку выписали из больницы с торчащей из ноги костью после ампутации
Общество
Врача подозревают в смерти 17-летней девушки на операционном столе
20.04.2018
Врача подозревают в смерти 17-летней девушки на операционном столе
Общество
Операции на сосудах в Челябинской области проконтролирует специальный навигатор
27.02.2018
Операции на сосудах в Челябинской области проконтролирует специальный навигатор
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
сегодня в 18:30
Известны имена лучших игроков ЧМ по хоккею
Происшествия
Троицкая пенсионерка с торчащей из ноги костью ждет результатов внутренней проверки больницы
  
сегодня в 18:18
Троицкая пенсионерка с торчащей из ноги костью ждет результатов внутренней проверки больницы
Общество
Стикерами пометили разрешенные для фото места на ЖД вокзале
сегодня в 17:41
Стикерами пометили разрешенные для фото места на ЖД вокзале
Культура
Южноуральцев научат красиво писать
сегодня в 17:00
Южноуральцев научат красиво писать
Общество
Выдра Ваня в шоке! Его новая подружка установила свои порядки в вольере
  
сегодня в 16:53
Выдра Ваня в шоке! Его новая подружка установила свои порядки в вольере
Общество
Точки с бесплатным Wi-Fi работают в центре Челябинска
сегодня в 16:32
Точки с бесплатным Wi-Fi работают в центре Челябинска
Общество
Яма в дороге «уронила» велосипедиста в Копейске
  
сегодня в 16:19
Яма в дороге «уронила» велосипедиста в Копейске
Общество
Следователи посетят роддом и детскую больницу после смерти двух младенцев в Магнитогорске
сегодня в 16:12
Следователи посетят роддом и детскую больницу после смерти двух младенцев в Магнитогорске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6