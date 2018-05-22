/ Троицкая пенсионерка с торчащей из ноги костью ждет результатов внутренней проверки больницы

Теперь за состоянием пожилой женщины ежедневно следит терапевт и медсестра.

Пенсионерка из Троицка, которой ампутировали обе ноги, а потом выписали из больницы с торчащей костью, идет на поправку. Женщине становится лучше благодаря усилиям ее дочери, окружившей маму заботой. Сейчас из больницы по месту жительства к ним каждый день приходит терапевт, который следит за температурой, давлением и общим состоянием. По утрам перевязки пенсионерке делает медсестра.

Сейчас маме получше, кушает, спит. Я дома ее лечу, лекарство такие дорогие покупаю, и она идет на поправку, а зачем тогда врачи? Я хочу, чтобы они восстановили здоровье. — рассказала сайту «Первый областной» дочь пенсионерки Людмила.

Женщина намерена дальше добиваться справедливости и полноценного лечения для своей мамы. По ее словам, в больнице ей не обеспечивали необходимого ухода, а теперь она сама вынуждена тратиться на дорогие лекарства, в том числе — на обезболивающие препараты. Сейчас для пенсионерки начали оформлять инвалидность, однако, сколько продлится этот процесс, неизвестно.

В областной больнице Троицка по-прежнему не могут ответить на вопрос, почему выписали пациентку с незашитой ногой и торчащей костью. Там подозревали, что дочь сама забрала маму, однако пообещали провести собственную проверку. Она длится уже больше недели.

Результатов проверки пока нет, окончательно еще ничто не установлено. Сейчас готовим бумаги на инвалидность. — сообщил главный врач областной больницы Троицка Сергей Шор.

Дочь троичанки считает, что врачи должны исправить недостатки неудачной, на ее взгляд, операции. Но отдавать свою мать в руки тех же специалистов боится, и пока отказывается от госпитализации.

Чтобы снова лечь под нож, пациентке предстоит восстановить здоровье. Именно на это ее родные тратят сейчас все свои силы.

Напомним, пенсионерка почувствовала себя плохо 12 апреля, когда приехала в общественную баню. После этого ее сначала выписали из больницы, а потом госпитализировали, выявили проблемы с артериями и ампутировали обе ноги. Вскоре персонал больницы отправил пациентку домой, отмерив ей несколько дней жизни. Когда дома дочь сняла с ног бинты, оказалось, что разрезы полностью не зашиты, а из ноги торчит кость. Родные троичанки уверены, что ее маму не долечили. Почти две недели ее дочь самостоятельно делала перевязки и ставила уколы, довольствуясь редкой медицинской помощью. История пенсионерки заинтересовала следователей. Все обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки.