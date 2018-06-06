/ Пожарная сигнализация в крупном челябинском ТРЦ оказалась неисправна

Организации предстоит выплатить штраф.

Торгово-развлекательный центр «Фокус» на Молдавской, 16 не прошел прокурорскую проверку. Специалисты обнаружили, что автоматическая пожарная сигнализация в ТРЦ неисправна, а также не работают системы автоматического пожаротушения. Теперь руководству необходимо устранить нарушения, а еще заплатить штраф в 160 тысяч рублей.

Кроме того, генеральному управляющему ООО «Адреналин» внесено представление об устранении нарушений законодательства, а также объявлено предостережение о недопустимости дальнейшего нарушения закона. По результатам рассмотрения представления прокуратуры должностному лицу, ответственному за пожарную безопасность в ТРЦ «Фокус», объявлен выговор. — пояснили в прокуратуре Челябинской области.

Устранение нарушений, а также вопросы состояния пожарной безопасности в ТРЦ «Фокус» продолжит контролировать прокуратура.

Накануне, 5 июня, в «Фокусе» эвакуировали посетителей и персонал. Произошедшее назвали учениями, которые проводила противопожарная служба. В ТРЦ заявили, что все завершилось успешно.