/ Отряд ФСБ нагрянул в челябинскую гостиницу, которую раскритиковали в «Ревизорро»

На территории комплекса жили иностранцы без регистрации.

12 иностранцев задержали в Челябинске сотрудники ФСБ. Все они жили в гостинице «Амрита», которая получила скандальную известность после выхода в эфир популярного телешоу «Ревизорро». Установлено, что у граждан ближнего зарубежья не было ни временной регистрации, ни миграционных карт, ни других необходимых документов. Часть из них уже вынужденно отправились на родину.

В настоящее время 4 нарушителя миграционного законодательства выдворены за пределы РФ, в отношении остальных лиц проводится проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Ранее внимание к «Амрите» было приковано после визита туда съемочной группы телевизионной программы «Ревиззоро». Ведущая Елена Летучая назвала это место адом, указав на антисанитарию. После этого проверку начал Роспотребнадзор. Следствием визита туда специалистов стали штрафы и привлечение к административной ответственности.