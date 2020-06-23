Косильщик травы попал под трамвай в Челябинске

Мужчина был госпитализирован.

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Днем 22 июня в Челябинске произошло неожиданное ДТП. Рабочий косил траву на трамвайных путях, когда на него внезапно был совершен наезд этого электротранспорта.

«Водитель трамвая 71-605 — женщина 1971 года рождения, совершила наезд на пешехода, находящегося на трамвайных путях (производил работы по покосу травы)», — прокомментировали инцидент в ГИБДД УМВД России по городу Челябинску.

Косильщик травы — мужчина 1990 года рождения — получил травмы и был госпитализирован. По факту произошедшего проводится проверка.