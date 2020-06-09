Вагончик тронулся: новый оранжевый трамвай уехал из Челябинска

В областном центре прошли «обкатку» два электротранспортных средства с разных заводов.

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Тестирование челябинскими рельсами прошли уже два новых трамвая. Ранее был снят и доставлен обратно вагон, изготовленный предприятием «Усть-Катавский вагоностроительный завод». Сейчас же «испытательный срок» прошел и трамвай с предприятия из Свердловской области.

«1 июня 2020 года истек срок действия договора, заключенного между ООО „ЧелябГЭТ“ и ОАО „УралТрансМаш“ на тестовую эксплуатацию вагона 71–415. По результатам тестирования сделаны выводы об удобстве и эргономичности интерьера и экстерьера транспортного средства; как для пассажиров, так и для водителя», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

Вагон, который челябинцы ласково прозвали «рыжик», возвращается обратно. За время его тестирования, многим жителям города он пришелся по душе и они оценили его внешний вид и удобство.

Предприятие, изготовившее вагон, получило обратную связь от специалистов. Позже будет принято решение о том, поступят ли в вагоны от данного производителя в подвижной состав ООО «ЧелябГЭТ».

Напомним, что трамвай с вагоностроительного завода в Усть-Катаве также был запущен на маршрут в Челябинске. Он должен был следовать от ЧМК до завода имени Колющенко, однако вагон несколько раз ломался. Его вернули производителю для того, чтобы проанализировать неполадки.