Десять пассажиров эвакуировались из дымящегося трамвая в центре Челябинска

Возгорание вагона произошло в самом центре города.

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Жители Челябинска сообщили о вспыхнувшем трамвае рядом с остановкой «Цирк». Из-под пола при входе в вагон пошел дым, в этот момент в транспорте были пассажиры. Инцидент произошел во вторник, 11 августа, около 7:40 утра.

Движение транспорта в сторону центра города на некоторое время было остановлено. Очевидцы сообщили о пробке.

«Перегрелись тормозные колодки, десять пассажиров самостоятельно покинули транспорт. Возгорание ликвидировали огнетушителем до прибытия спасателей. Прибывшие пожарные только подали ствол на охлаждение», — прокомментировала сайту «Первый областной» пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Ирина Шафеева.

На место выезжали сотрудники «скорой», однако помощь никому не потребовалась. В результате ЧП никто не пострадал. В 7:56 движение транспорта было восстановлено.