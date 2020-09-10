«Корова осталась у меня»: липовый покупатель оформил кредит на жительницу Златоуста

Женщина хотела продать животное по объявлению за 35 тысяч рублей.

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Сорокалетняя жительница Златоуста обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный оформил на нее кредит. Узнала она об этом спустя месяц, когда банк напомнил о платеже.

«Деньги я не получила, но корова осталась у меня», — заявила жертва мошенников.

Инцидент произошел 9 августа. Женщина написала объявление о продаже коровы, оценив ее в 35 тысяч рублей. Откликнулся мужчина, предложив сразу же перечислить необходимую сумму, а животное — забрать через неделю. Деньги, по словам незнакомца, он собирался перевести через банкомат. Под диктовку оформил кредит на доверчивую хозяйку скота, сказал, что 30 тысяч поступили на ее счет, их нужно снять и перевести ему, а он в ответ переведет на пять тысяч больше.

«Корову не забрали, она решила, что передумали. Только когда банк напомнил о взносе за месяц, а у нее не было кредитов, она побежала в банк и поняла», — пояснили корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе ОМВД по Златоусту.

По данному факту расследуется уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.