Хотел 25 миллионов, а получил 200 тысяч: мошенника будут судить в Челябинске

Злоумышленник втёрся в доверие бизнесмена и пообещал прекратить уголовное преследование.

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В Челябинске будут судить мошенника, пообещавшего местному бизнесмену оплатить его долги по налогам с целью прекращения уголовного дела. Челябинец поддался злоумышленнику и лишился крупной суммы.

Как установило следствие, с апреля по декабрь 2019 года 38-летний местный житель покушался на деньги учредителя одной из местных коммерческих организаций в размере 25 миллионов рублей. При этом мужчина знал, что в отношении бизнесмена ведётся уголовное дело о неуплате налогов. И тогда придумал хитрый план по выманиванию денег.

«Под предлогом решения вопроса о прекращении уголовного дела путём передачи денежных средств неустановленным должностным лицам из числа сотрудников правоохранительных органов Челябинской области злоумышленник выманил у пострадавшего часть денежных средств в размере 200 тысяч рублей, предполагаемых к передаче неустановленным должностным лицам правоохранительных органов»,— прокомментировали сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

Получив желаемое, мошенник обещания не сдержал и потратил деньги на свои нужды. И теперь поплатится за содеянное перед законом.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, совершённому по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ „покушение на мошенничество в особо крупном размере“. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу»,— добавили в ведомстве.

Отметим, мошенник действовал не в одиночку, а со своим сообщником. Он уже получил своё наказание.