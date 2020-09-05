Мошенники выманили у челябинки более 600 тысяч рублей

Злоумышленники действовали бесконтактным способом.

Послушать 00:00

В Челябинске доверчивая пенсионерка лишилась крупной суммы денег в результате телефонного мошенничества. Кем представились звонившие, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

53-летняя жительница Ленинского района рассказала полицейским, что ей позвонили на сотовый телефон и сообщили, что ей полагается компенсация в размере 1 миллиона рублей за оказанные ранее некачественные услуги. Но для того, чтобы получить деньги, нужно отправить определённые суммы на определённые счета. Обрадованная женщина подвоха не почувствовала и сделала всё так, как ей продиктовали. В результате челябинка лишилась 650 тысяч рублей, а взамен так ничего и не получила.

«По данному факту в отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „мошенничество“. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на раскрытие противоправных деяний и задержание подозреваемых»,— прокомментировали в ведомстве.

Также сотрудники полиции призывают южноуральцев к бдительности и напоминают, что личные данные держателей карт, а также пин-коды и коды из смс запрашивают только мошенники.