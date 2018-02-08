/ Тушение Коркинского разреза контролирует правительство области и «Промрекультивация»

На месте работает МЧС и министерство экологии.

В Коркино снова возникла проблема с разрезом. Чад от горящего угля затянул небо над городом. На жалобы жителей оперативно отреагировало правительство Челябинской области. К разрезу выдвинулась лаборатория, чтобы взять пробы воздуха рядом и в жилой зоне, особенное внимание уделили районам, откуда поступают жалобы.

Ситуация серьезная, и она требует особого контроля. Мы делаем замеры воздуха, в Коркино работает лаборатория. Выявлены превышения содержания сероводорода и формальдегида в воздухе. Тушением занимается компания «Промрекультивация». — сообщила сайту «Первый областной» и. о. министра экологии Яна Куприкова.

Компания «Промрекультивация», в обязанности которой входит рекультивация Коркинского разреза, взаимодействует с сотрудниками МЧС. Они помогают тушить горящий уголь.

Тушат специальной водой с пенообразователем, пытаясь охладить. Работают на глубине 1,5 метра, потому что пожары основные именно там. Глубже работать будут потом, «Промрекультивация» намерена использовать спецтехнику. — рассказала сайту «Первый областной» корреспондент с места событий Полина Болоховцева.

Напомним, сейчас идет подготовка к рекультивации разреза. Мешают началу работы, в том числе, постоянные пожары. Старт должны дать в 2019 году. Планируется, что разрез засыпят закладочным материалом, борта укрепят, высадив на берегу деревья. Затем чашу разреза зальют водой. Это будет завершающим этапом.