/ Детей экстренно эвакуировали из-за ЧП в южноуральской школе

В МАОУ СОШ №4 в Миассе произошло задымление.

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Занятия учеников второй смены закончились раньше времени из-за ЧП. Школа оказалась охвачена дымом.



У меня шёл урок, и вдруг я почувствовала запах горелого и сказала об этом классному руководителю, а потом сработала сирена. — сообщила сайту «Первый областной» ученица школы № 4.



После экстренного оповещения администрация школы организовала эвакуацию. По словам самих школьников, многие не дожидались своей очереди в гардеробе и выскакивали на улицу без верхней одежды. Забрать пальто и куртки им удалось после того, как пожарные проверили место ЧП и уехали. По словам самих школьников, это заняло примерно 20 минут. Детей и подростков отпустили по домам. При этом температура воздуха в Миассе сегодня опустилась до минус 15 градусов.



В региональном МЧС уточнили, что произошло задымление из-за токарного станка в кабинете технологии без последующего горения.



В этот момент уроки в кабинете технологии не проводились, есть версия, что произошло короткое замыкание. Чтобы предотвратить возгорание, персонал школы отключил электроэнергию, а также самостоятельно провел эвакуацию более 400 человек. — пояснили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что сотрудники образовательного учреждения сработали согласно инструкциям. От МЧС на месте работали 16 человек и 4 единицы техники.

Добавим, сегодня в Миассе произошел еще один пожар — возле теплотрассы горело 9 квадратных метров мусора. На данный момент возгорание ликвидировано.

