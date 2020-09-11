Корейские иномарки столкнулись на перекрёстке в Челябинске

От удара один из автомобилей перевернулся на крышу.

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Две корейские иномарки столкнулись в Челябинске. Автомобили «Хёндэ» и «Киа» попали в ДТП на перекрёстке улиц Блюхера и Омская. От столкновения «Хёндэ», за рулём которого находилась 41-летняя женщина, перевернулся на крышу, сообщили «Первому областному» в ГИБДД Челябинска.



«На пересечении улиц Блюхера и Омская автомобиль „Хёндэ“ двигался в прямом направлении по улице Омской. Автомобиль „Киа Рио“ двигался в поперечном направлении. Произошло столкновение. От удара произошло опрокидывание автомобиля „Хёндэ“. Машиной „Хёндэ“ управляла женщина, 1979 года рождения, „Киа“ — мужчина 1991 года рождения. Обстоятельства уточняются»,— рассказали «Первому областному» в управлении ГИБДД Челябинска.

Отметим, что владелицу «Хёндэ» изначально доставили в больницу, однако затем женщина вернулась на место ДТП. Получила ли она повреждения, неизвестно. В свою очередь водитель «Киа» не пострадал в аварии.

Напомним, сегодня, 11 сентября, в Челябинске произошло ДТП, в котором были повреждены 5 машин. Это случилось рано утром на улице Дзержинской. Водитель «Ниссана» протаранил один автомобиль, впоследствии пострадали еще три. По словам очевидцев, мужчина за рулём японского кроссовера был пьян.