Михаила Ефремова признали виновным в ДТП

Приговор артисту зачитывают в Пресненском суде Москвы.

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Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце, которое произошло в начале июня этого года. Сегодня, 8 сентября, в инстанции оглашают приговор по делу. Как сообщает ТАСС, его сейчас зачитывает судья Елена Абрамова.



«Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека»,— передаёт слова Елены Абрамовой ТАСС.

В ходе зачитывания приговора судья отметила, что Михаил Ефремов нарушил значительный перечень ПДД, в итоге выехав на встречку и став виновником аварии. Также упоминается и частая смена артистом своих показаний. Отмечается, что во время процесса к дому актёра приехал помощник адвоката, который погрузил в машину сумку с вещами. У Пресненского суда на данный момент стоит один автозак. Если суд приговорит Михаила Ефремова к лишению свободы, его возьмут под стражу в зале суда и отправят в СИЗО.

Напомним, гособвинение запросило для актёра 11 лет колонии строго режима, поскольку читает исправление возможным только в изоляции от общества. По уголовному кодексу России за ДТП в состоянии алкогольного опьянения со смертельным исходом максимальное наказание составляет 12 лет колонии.

Резонансное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня, в центре Москвы. Машина актёра выехала на встречную полосу на Смоленском шоссе и столкнулась с фургоном доставки, за рулём которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице от полученных травм. Михаил Ефремов несколько раз менял свои показания, однако на заседании 3 сентября признал вину.