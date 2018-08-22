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/ Ограбление магазина в Златоусте сняли камеры видеонаблюдения

Ограбление магазина в Златоусте сняли камеры видеонаблюдения

Предполагаемых злоумышленников задержали в соседнем дворе.
сегодня в 16:28
  |  Происшествия

Ограбление произошло в продуктовом супермаркете Златоуста. Там два молодых человека, не стесняясь камер, решили украсть алкоголь. В качестве добычи выбрали две бутылки коньяка и газированную воду — всего на 3 тысячи рублей. Затем воры отправились на кассу, где не было оператора. Их никто не остановил, так что мужчины вышли за дверь. Уже после продавцы забили тревогу.

19 августа в вечернее время поступила информация от дежурного. Произошло хищение в магазине. Инспекторы ДПС, патрулирующие данный район, зашли в магазин. Им сообщили, что открыто похитили 2 бутылки коньяка и бутылку газировки. Открытую кражу со стеллажей совершили два молодых человека. После недалеко от магазина обнаружили трех мужчин, распивающих коньяк. Их задержали. — проинформировали сайт «Первый областной» в ГИБДД Златоуста.

Как пояснили в магазине, задержанные — частые их посетители, но раньше на краже не попадались. Продавцы говорят, что в момент кражи мужчины уже были в состоянии опьянения.

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