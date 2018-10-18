Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.4 -0.13 75.65 -0.27
Челябинск
сейчас
 
+3 °C
завтра
 
+4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 14:38
Челябинец погиб во время взрыва в Керчи
Молодой человек заканчивал колледж.
/ Системы видеонаблюдения появятся в южноуральских психбольницах

Системы видеонаблюдения появятся в южноуральских психбольницах

Камеры помогут в осуществлении контроля над персоналом.
сегодня в 16:27
  |  Общество

В больницах психоневрологического профиля будут установлены системы видеонаблюдения, сообщает Министерство здравоохранения Челябинской области. Камеры помогут в осуществлении контроля над персоналом, поскольку пациенты подобных учреждений по состоянию здоровья не всегда могут объективно сообщить о том, что с ними происходит.

Повторения чудовищной ситуации с издевательствами над пожилыми пациентами больницы больше не допустят. Мы примем определённые решения, которые помогут нам избежать подобных ситуаций даже в мыслях. Будем решать вопрос о введении наблюдения за состоянием пациентов, за ведением этих пациентов. Это будет касаться, в том числе, внутренней системы видеонаблюдения. — заявил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Напомним, скандальный случай произошел в магнитогорской психоневрологической больнице № 5. Санитары издевались над пожилым пациентом и сами же снимали все на видео. Они кидали в мужчину тапки, пинали, и хохотали в ответ на его просьбы прекратить мучения.

После обнародования этой записи в больницу выехала с проверкой межведомственная комиссия. Вопиющий факт подтвердился. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал максимально жёстко наказать санитаров.

За циничное издевательство над пожилым человеком, санитаров должны выгнать с «волчьим билетом» и позором. — выразил возмущение губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Пациент, надругательство над которым было зафиксировано на видео, через два месяца после выписки из психоневрологической больницы скончался. Его смерть была вызвана хроническими заболеваниями не психоневрологического профиля.

По факту издевательств санитаров над пациентом Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Общество
Камеры видеонаблюдения охраняют таинственное кладбище в Каслях
  
30.09.2018
Камеры видеонаблюдения охраняют таинственное кладбище в Каслях
Происшествия
Ограбление магазина в Златоусте сняли камеры видеонаблюдения
  
22.08.2018
Ограбление магазина в Златоусте сняли камеры видеонаблюдения
Общество
33 стационарных и 30 передвижных комплексов видеонаблюдения запускают на Южном Урале
23.03.2018
33 стационарных и 30 передвижных комплексов видеонаблюдения запускают на Южном Урале
Происшествия
Вылетевшую на тротуар иномарку в Ленинском районе сняла камера видеонаблюдения
  
21.06.2017
Вылетевшую на тротуар иномарку в Ленинском районе сняла камера видеонаблюдения
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Комментарии

СОМ
16:49, 18.10.2018
Стой, кто идёт!? Предъявите паспорт. Остановись живое существо. В этих местах ты бродишь напрасно. Здесь таким существам ходить запрещено!

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 5-летнему Леве справиться с повреждениями мозга
сегодня в 17:21
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 5-летнему Леве справиться с повреждениями мозга
Происшествия
Парень с тростью ушел из больницы в Магнитогорске
сегодня в 17:18
Парень с тростью ушел из больницы в Магнитогорске
Спорт
Боксер из Златоуста серией ударов и нокдауном завоевала «золото» первенства Европы
сегодня в 16:31
Боксер из Златоуста серией ударов и нокдауном завоевала «золото» первенства Европы
Общество
Системы видеонаблюдения появятся в южноуральских психбольницах
сегодня в 16:27
Системы видеонаблюдения появятся в южноуральских психбольницах
Общество
Новая архитектурная концепция города ожидает Челябинск
сегодня в 16:07
Новая архитектурная концепция города ожидает Челябинск
Общество
Погибший в Керчи челябинец хотел вернуться на Южный Урал после учебы
сегодня в 15:16
Погибший в Керчи челябинец хотел вернуться на Южный Урал после учебы
Происшествия
Челябинец погиб во время взрыва в Керчи
сегодня в 14:38
Челябинец погиб во время взрыва в Керчи
Происшествия
Иномарка легла на крышу на трамвайных путях в Магнитогорске
  
сегодня в 14:24
Иномарка легла на крышу на трамвайных путях в Магнитогорске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6