/ Системы видеонаблюдения появятся в южноуральских психбольницах

Камеры помогут в осуществлении контроля над персоналом.

В больницах психоневрологического профиля будут установлены системы видеонаблюдения, сообщает Министерство здравоохранения Челябинской области. Камеры помогут в осуществлении контроля над персоналом, поскольку пациенты подобных учреждений по состоянию здоровья не всегда могут объективно сообщить о том, что с ними происходит.

Повторения чудовищной ситуации с издевательствами над пожилыми пациентами больницы больше не допустят. Мы примем определённые решения, которые помогут нам избежать подобных ситуаций даже в мыслях. Будем решать вопрос о введении наблюдения за состоянием пациентов, за ведением этих пациентов. Это будет касаться, в том числе, внутренней системы видеонаблюдения. — заявил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Напомним, скандальный случай произошел в магнитогорской психоневрологической больнице № 5. Санитары издевались над пожилым пациентом и сами же снимали все на видео. Они кидали в мужчину тапки, пинали, и хохотали в ответ на его просьбы прекратить мучения.

После обнародования этой записи в больницу выехала с проверкой межведомственная комиссия. Вопиющий факт подтвердился. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал максимально жёстко наказать санитаров.

За циничное издевательство над пожилым человеком, санитаров должны выгнать с «волчьим билетом» и позором. — выразил возмущение губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Пациент, надругательство над которым было зафиксировано на видео, через два месяца после выписки из психоневрологической больницы скончался. Его смерть была вызвана хроническими заболеваниями не психоневрологического профиля.

По факту издевательств санитаров над пациентом Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».