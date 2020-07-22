Прокуратура проверила колонию в Миассе после побега заключенного

В учреждении были зафиксированы нарушения.

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В Челябинской области прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверила колонию в Миассе, из которой сбежал заключенный. Мужчина-неплательщик алиментов сбежал из колонии-поселения № 7 ГУФСИН 15 июля 2020 года.

«В ходе проверки по данному факту со стороны должностных лиц администрации исправительного учреждения установлены нарушения законов, регламентирующих обеспечение режима в исправительном учреждении. Имея информацию о намерениях осужденного совершить побег, должностными лицами колонии-поселения отсутствие осужденного своевременно не выявлено», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуре Челябинской области.

Руководителю исправительного учреждения вынесли представление, исполнение которого остается на контроле региональной прокуратуры. В отношении сбежавшего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до четырех лет.