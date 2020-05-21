Задержание преступников со стрельбой произошло в Курчатовском районе Челябинска

Семь человек напали с оружием на пункт приема металла.

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В Челябинске вчера, 20 мая, семь человек совершили разбойное нападение на пункт приема металлолома. Преступление было совершено на территории Курчатовского района. Семь мужчин от 23 до 43 лет, применяя насилие, забрали вещи сотрудников пункта приема и пытались скрыться. Все они были задержаны сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД, сотрудниками УФСБ и Росгвардии.

«В ходе проведения задержания, подозреваемые оказали активное сопротивление. В настоящее время сотрудниками полиции со злоумышленниками проводятся следственные действия, устанавливаются все участники, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых. По месту проживания изъяты мобильные телефоны, травматическое оружие, боеприпасы к огнестрельному оружию, несколько топоров», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание за нее — лишение свободы до 10 лет. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемых.