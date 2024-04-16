Жителя Челябинска осудили за убийство соседа по коммунальной квартире

Мужчина проведет в колонии более 10 лет

В Ленинском районном суде Челябинска вынесли приговор ранее судимому 42‑летнему местному жителю, который убил своего соседа, а затем украл его сотовый телефон и сдал в ломбард, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2023 года пьяный мужчина ударил своего соседа острым предметом в голову и шею. Спустя несколько минут пострадавший скончался. После этого подсудимый украл у него сотовый телефон стоимостью 4,5 тысячи рублей и сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и краже (часть 1 статьи 158 УК РФ). Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.