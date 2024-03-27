Иностранец предстанет перед судом за убийство 22-летней давности в Челябинске

Потерпевшего забили бутылкой, битой и ножом

В Челябинске направлено в суд уголовное дело о зверском групповом убийстве, совершенном 22 года назад в Металлургическом районе, сообщили в прокуратуре.

«По данным следствия, в феврале 2002 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя группой лиц с двумя не установленными следствием лицами, проник в частный дом по улице Бородинской, где напал на 34-летнего потерпевшего. Потерпевшего били стеклянной бутылкой, бейсбольной битой, руками, ногами и ножом. Мужчина скончался от колото-резаного ранения шеи. Нападавшие обыскали дом и похитили имущества на 100 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

В ходе работы криминалисты получили генотип ранее судимого гражданина Таджикистана 1981 года рождения, сообщили в Следственном комитете.

«Проведена генотипоскопическая экспертиза предметов, изъятых в 2002 году предметов на месте происшествия, благодаря выделению генетического профиля спустя более 20 лет подтверждена причастность подозреваемого к совершенному преступлению. В ходе расследования уголовного дела мужчина дал показания, изобличающие его в совершении преступлений», — рассказали в следственном управлении.

Гражданину республики Таджикистан предъявлены обвинения в убийстве и разбое. Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.